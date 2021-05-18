Заместитель главы Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал о том, все ли так прозрачно с продажей земли.

"С 1 июля 2021 мы будем иметь право реализации продажи земли для физических лиц-украинцев в размере и концентрации земли 100 гектаров. В течение этих 3 лет переходного периода, когда мы будем видеть, как будут развиваться эти земельные отношения в Украине - с 2024 года получат доступ на рынок юридические лица. Но тоже очень важный момент: в этом законе было прописано, что конечным бенефициаром, владельцем юридического лица - должен быть украинец. Там есть четкое ограничение по концентрации земли тоже", - сказал Денис Марчук.

По его словам, для физического лица ограничение будет на уровне 100 гектаров, а для юридических лиц можно будет увеличить земельный банк до 10 тыс. гектаров земли.

Он отметил, что в Украине есть органы, которые будут исследовать юридическую составляющую регистрации бизнеса. Если будет обнаружено, что там присутствует иностранец - такой бизнес обяжут в течение определенного периода времени реализовать через аукцион эти земли.

"Это был один из ключевых вопросов, чего опасаются люди. И это справедливо, потому что взять за основу финансовую составляющую способности украинского малого аграрного бизнеса, и взять составляющую крупных транснациональных корпораций, которые находятся за рубежом, но которые есть и внутри страны - то уже будем на старте проигрывать. И действительно непонятно, в чьих руках окажется украинская земля", - добавил Марчук.

По его словам, результатом земельной децентрализации должен быть рост благосостояния украинских фермеров.

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