Заместитель главы Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, смогут ли иностранцы покупать украинскую землю.

«Если мы вспомним 2019 год, когда появилась первая редакция предложенной тогда еще правительством Гончарука земельной реформы, этот закон... Там вообще он был мега либеральный. В том числе одно из ключевых положений, которое вызвало возмущение среди аграриев, среди аграрного сообщества, это то, что там разрешалось вводить в оборот земель купля-продажа для иностранцев», - напоминает эксперт.

По его словам, позиция против продажи земли иностранцам больше всего объединила все категории населения, которые задействованы в аграрном бизнесе или проживают на сельской территории.

«И поэтому было принято в принципе правильное решение со стороны парламента и президента, который подписал тогда еще закон о том, что допуска на рынок иностранцев не будет до того момента, пока украинцы на всеукраинском референдуме или поддержат, или так же будут настаивать на том, что этого делать не нужно», - говорит Марчук.

Он добавил, что эта позиция изложена в законопроекте № 2194.

«Были страшилки определенными политическими силами, что в этом законопроекте № 2194 есть положение, которое допускает допуск иностранцев. Наши аналитики и юристы провели исследования – там нет этого положения. Фактически допуска иностранцев не будет! Да, они могут работать в Украине как арендаторы, да, они будут привлечены в процессе, потому что есть много людей по территории Украины – иностранных фермеров – которые не один уже десяток лет арендуют землю. Они могут работать на правах аренды, но покупать землю не могут», - заверил заместитель главы Всеукраинского Аграрного Совета.

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