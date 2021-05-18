Эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип назвал три причины увольнения Андрея Коболева с должности председателя правления «Нафтогаз Украины». Свое мнение он высказал в программе Юрия Романенко «Романенко Беседы»

По его словам, первая причина – серьезные убытки более 20 миллиардов гривен и понимание, что компания не справляется со своими задачами. Вторая, добавляет Прокип, - это накручивание годовой цены на газ для населения, идущее вразрез с предвыборными обещаниями действующего президента.

«Установили по всей стране такую ​​планку, ниже которой цены не будет. Это не вписывается в планы Зеленского, который в своей предвыборной программе рассказывал, что платежки высокие, надо снижать. И это вторая причина, которая реально сподвигла к решению уволить Коболева. Негативы перевесили любые позитивы», - рассказывает эксперт.

По его словам, третья причина увольнения – это провал наращивания добычи газа.

«По правительственной программе они должны нарастить на тридцать процентов. В результате – там небольшие падения за пять лет. Ирония в том, что когда начиналась эта программа и появилась идея нарастить добычу, говорили: «Давайте поднимем цены на газ, чтобы получить больше денег, чтобы финансировать добычу». Что произошло: либерализация рынка ушла, промышленные и потребительские цены подняли до рыночного уровня, население немножко подняли не до рыночного, но по факту. Повышение было, вложения в газодобычу были, там порядка десяти миллиардов долларов отчислили за пять лет, а эффекта нет. И это третья основательная причина для того, чтобы освободить Коболева от должности», - отмечает Прокип.

Напомним, тарифы на газ пересчитали, какие суммы ждут в платежках: «Отдадут на 71% больше».

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