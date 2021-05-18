Когда «Нафтогаз» выиграл у России три миллиарда долларов через Стокгольмский арбитраж, их надо было пустить на энергоэффективность, на добычу газа, на энергетику. Однако Наблюдательный совет распорядился этими средствами иначе. Об этом в программе Юрия Романенко «Романенко Беседы» рассказал эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип. В частности, речь шла о провале экономической политики государственной компании и причинах кадровых ротаций в «Нафтогазе»

«А эти три миллиарда долларов отдают в ковидный фонд, ковидный фонд - на дороги, дороги – это 15, 20, 30 или 40 процентов битума. Битум откуда у нас идет? Из России. Значит, деньги плавным потоком перевели туда», - делает вывод Андриан Прокип.

Еще одна причина, по его словам, которая вызывает удивление, - это кутерьма с зарплатами для руководства «Нафтогаза».

«В принципе, ОСР предусматривают для государственных компаний выплаты зарплат и премий для правления, наблюдательных советов и других. Они должны проходить очень прозрачно. На днях вышла статья, где журналист сравнивал зарплаты Наблюдательного совета «Нафтогаз Украины». Зарплата Наблюдательного совета «Нафтогаза» существенно выше, чем средние заработные платы их польских коллег, при том, что они закончили год с «плюсом». Также у нашего Наблюдательного совета зарплата была на уровне австрийской корпорации», - констатирует эксперт.

Прокип добавляет, что правительство признало работу Наблюдательного совета «Нафтогаз Украины» неудовлетворительной и на основе этого остановило его полномочия.

«Логично возникает вопрос: если у «Нафтогаза» неудовлетворительные результаты работы, то почему Наблюдательный совет об этом не говорит? У него же задача – проконтролировать правление и дать свое заключение. Зато Наблюдательный совет хвалил эту команду», - отмечает аналитик.

Напомним, тарифы на газ пересчитали, какие суммы ждут в платежках: «Отдадут на 71% больше».

Также Politeka писала, что Загородний считает, что государство должно вернуть контроль над активами «Нафтогаз Украина».