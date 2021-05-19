Глава общественной организации «Ассоциация перевозчиков Киева и области» Игорь Моисеенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» объяснил, что такое критическая ситуация на маршрутах.

«Критическая ситуация на маршрутах – это то, что очень сильно упал пассажиропоток. То есть мы когда работали, начиная с 23 марта, по спецпропускам, по вот этим жестким карантинным ограничениям – пассажиропоток практически отсутствовал. И мы ежедневно, выпуская на линии автобусы, получали чистые убытки», - говорит Моисеенко.

По его словам, за время локдауна в Киеве маршрутчики наработали миллионные убытки и задолженности, и сейчас сфера перевозок пассажиров в столице находится в очень критическом состоянии.

«То есть в течение, грубо говоря, 2 месяцев мы наработали миллионные убытки, у нас возникли задолженности по заработной плате, возникли задолженности перед поставщиками топлива, запчастей… Также у нас есть кредитные обязательства перед банками, которые мы брали на покупку нового подвижного состава. Все вот эти вот моменты привели к тому, что сейчас вот эта сфера перевозок пассажиров в городе Киев находится в очень критическом состоянии», - заявил он.

Также Моисеенко рассказал, как маршрутчики планируют пережить пандемию.

«Мы полностью поддерживаем законодательные инициативы нашего правительства, которые касаются именно транспортной сферы. Уже несколько народных депутатов зарегистрировали законопроекты, которые предусматривают собой переход на новые принципы транспортной работы. То есть города должны покупать транспортную работу у перевозчиков», - сказал глава Ассоциации.

Он отметил, что именно так это работает в Европе.

«В Европе во многих городах работают и коммунальные перевозчики, и частные. И они получают плату не от пассажиров, а получают плату как раз за пассажирокилометры. Сколько они проехали километров – столько денег и получили. Их абсолютно не интересует, пустые автобусы ездят, есть ли там какие-то карантинные ограничения… В конце месяца эти перевозчики получают фиксированную сумму из бюджета города», - резюмировал Моисеенко.

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