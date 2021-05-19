Наша легкая промышленность достаточно конкурентоспособна, если государство не будет мешать ее развитию дополнительными налогами. Об этом рассказал предприниматель Александр Соколовский политологу Тарасу Загороднему в проекте «Знай Наших» на YouTube.

«Для нашей и импортной продукции на украинском рынке были не равные условия, так как мы платим все налоги и завозим сырье для пошива медицинской одежды с уплатой НДС, а готовая продукция медицинской защиты приходила с освобождением от уплаты налога. Это было оправдано в апреле-мае прошлого года, но потом это надо было срочно убирать», - рассказал он.

Соколовский сказал, что эту норму, которая дает возможность заходить защитной продукции на украинские рынки без уплаты НДС, только недавно отменил Кабинет Министров.

«При этом сырье, из которого мы шьем защитную продукцию, облагали НДС. Я считаю надо сделать равные условия на рынке для всех. Я не думаю, что в легкой промышленности «закон о локализации» что-то кардинально поменяет. Потому что во всех государственных поставках отечественные производители не сталкиваются с тем, что западные производители заходят, ставят ниже цену и выигрывают», - подчеркнул он.

Соколовский резюмировал, что легкая промышленность в Украине находится в очень жестких конкурентных условиях. По его словам, по всей Украине расположено большое количество швейных фабрик, поэтому как на местных тендерах, так и на центральных существует серьезная конкуренция.

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