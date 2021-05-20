Футуролог и общественный деятель Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” отметил, что в Украине везде есть места, которые можно развивать с помощью краудфандинга.

По словам Алексея Толкачева, примером успешного краудфандинга во Франции является реставрация старинного замка, на которую собирали деньги более 26 тыс. человек из 118 стран мира.

“Я мечтал о подобном проекте в Харьковской области, это моя родная область. Там есть поселок Шаровка, а в Шаровском поселке есть невероятной красоты Шаровский дворец. Я его пытался арендовать с 2013 по 2016 год. В него необходимо было вложить порядка 10 млн долларов. Я понимал, что сумма для меня неподъемная совершенно, но я также понимал другой аспект - дворец рядом с Харьковом, харьковчане с удовольствием бы приезжали отдыхать. А мы можем не продавать билеты, мы можем призвать Харьковчан скидываться по 100 грн в месяц на поддержание восстановления дворца”, - сказал Толкачев.

Он отметил, что таким образом 5-6 тыс. харьковчан из двухмиллионного города смогут за 10 лет реставрировать дворец. При этом, они бы чувствовали себя причастными.

“В начале 2010 годов в Ровно горожане скинулись по 100 грн и создали городской футбольный клуб. Для меня это вообще потрясающе - этот футбольный клуб вырос. Порядка 4 тыс. человек. Представьте, 2010 или 2011 года, еще интернет-технологий нет, эквайринга нет. Люди были вынуждены идти в банк и по квитанции заполнять реквизиты, что они хотят внести 100 грн… В Украине куда не посмотри - везде есть точка приложения для краудфандинговых усилий”, - добавил футуролог.

Толкачев рассказал, что разрабатывает платформу, в которой украинцы могли бы объединиться и вместе вкладывать свои деньги в улучшение страны.

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