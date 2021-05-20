Какая судьба ожидает в ближайшем будущем украинских олигархов? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает лидер Либертарианской партии «5.10» Геннадий Балашов.

«Если на территории Украины действует стомиллиардная корпорация и одномиллиардный олигарх, то у олигарха нет шансов. Тем более что корпорация может менять законы таким образом, чтобы работать на маленькой марже. Олигарх работает с государственными преференциями, он освобожден от налога на прибыль, на землю, и от других налогов. Если у них отнять все эти привилегии, то олигархи разорятся, и тогда корпорации купят их предприятия», - считает гость программы.

По его мнению, после этого бывшие олигархи всё равно останутся очень богатыми людьми, но уже не миллиардерами. Возможно, у каждого из них будет по сто или двести миллионов, но не больше. Разумеется, в том случае, если они не сядут – а некоторым из них, на взгляд Балашова, грозит именно такая судьба.

«Если сейчас посадить какого-то олигарха, то его люди будут возмущаться, а все остальные – аплодировать. Зеленский смог найти то, за что народ аплодирует ему. И сейчас он будет то использовать на сто процентов. Уже включился сериал «Уничтожение олигархов»», - говорит Геннадий Балашов.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявлял, что западные компании не заинтересованы в национализации облгазов.

Также Балашов рассказал о том, что необходимо для того, чтобы украинцы начали зарабатывать по две тысячи долларов в месяц.



