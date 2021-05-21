Какие политические перемены предстоят Украине в нынешнем году? Ситуацию в программе «Романенко. Беседы» комментирует политический обозреватель, бизнесмен и блогер Руслан Бизяев.

«К лету будет уже другая ситуация. Экономика будет давить на политику. Я говорю примерно о середине июля. Во-первых, все вы видите экономические показатели. Затем – ситуация с банками, которые не кредитуют. Пока не было кризиса, отсутствие кредита никого не волновало, но сейчас бизнес задыхается без оборотных средств. Попробуй сейчас получи кредит даже на обычных условиях – я уже не говорю о льготных. Все эти факторы в той или иной мере действовали в последние семь лет, но тогда они не складывались в единый пазл. А сейчас сложились», - считает эксперт.

По его словам, раньше удавалось использовать узкий коридор возможностей – но сейчас этого коридора не осталось.

Кроме того, вскоре предстоит встреча Байдена с Путиным, потом Байдена с Зеленским, а дальше, скорее всего – Зеленского с Путиным. И украинскому президенту снова придётся брать на себя какие-то обязательства.

«Минские соглашения давно уже нужно аккуратно похоронить, но никто не хочет взять на себя политическую ответственность. Но теперь ещё будет идти внешнее давление. И оно привязано к украинской экономике – даже не к кредитам МВФ, а к тому, насколько наша экономика считается токсичной», - говорит Руслан Бизяев.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал о том, кто получил выгоду от военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Также Бизяев отметил, насколько опасную внешнюю политику ведёт Турция.