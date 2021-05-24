Авиаконструктор Анатолий Вовнянко в программе «Романенко. Беседы» рассказал, как работал «Антонов» после развала СССР. По словам авиаконструктора, Петр Балабуев спас производство, открыв новый проект.

«Когда появилась самостоятельная Украина, авиастроение сохранилось именно благодаря Балабуеву (авиаконструктор, Герой Украины, - ред), потому что он создал авиакомпанию, так как финансирование предприятия полностью прекратилось. В Советском Союзе мы сидели на бюджетном финансировании и получали денег, сколько хотели», - отметил Вовнянко.

По словам авиаконструктора, когда разваливался СССР, Петр Балабуев отказался отдавать 4 самолета, потому что финансирование отсутствовало. Как отметил гость программы, Балабуев был стратегически дальнозорким человеком, ведь он за счет этих самолетов построил другие и сохранил производство.

«Петр Васильевич (Балабуев, - ред.) в начале 90-х решил создать на базе двигателя Д-18Т целую массу новых самолетов. Он хотел сделать самолет типа А-300. Дело в том, что в то время Советский Союз купил самолеты А-310 для полетов на большие расстояния», - подчеркнул Вовнянко.

Как отмечает гость программы, самолеты, которые были в наличии у Советского Союза, не способны были летать без посадок на дозаправку на очень длительные расстояния, поэтому Балабуев и начал этот проект самолета, который может пролетать 9 тысяч километров.

Напомним, Politeka публиковала заявление Кусы, что со стороны внешних игроков решается вопрос, кто будет куратором израильско-палестинского трека.

Ранее для Politeka Куса рассказал о взглядах Запада на конфликт Израиля с Палестиной.