Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, насколько может повыситься цена на проезд в общественном транспорте и объяснила, почему это может произойти.
Она рассказала, что в столичном метрополитене и «Киевпастрансе», который обеспечивает муниципальные наземные перевозки, в официальном письме настоятельно попросили местную власть в несколько раз увеличить тарифы на проезд. Причиной называют увеличение себестоимости и снижение пассажиропотока, а значит и выручки в связи с пандемией, сообщила журналистка.
«Так, услугами метро за последний год воспользовались вдвое меньше пассажиров, а наземного транспорта – на 39%. На коммунальных предприятиях считают, что если оставить все как есть, то в городе возможен транспортный коллапс по причине отключения электроэнергии и сокращения работников», - рассказала Котенкова.
Она добавила, что, по расчетам коммунальщиков, экономически обоснованная цена поездки должна составлять в метро – 21,05 грн, в автобусе, троллейбусе, трамвае – 25,18 грн, в городской электричке – 78,9 грн. Если же не повышать тарифы, то метрополитен просит из горбюджета в этом году 1 млрд 514 млн грн, а Киевпастранс – 2 млрд 477 грн, отметила журналистка.
«Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы усомниться в корректности предложенных расценок на проезд в наземном транспорте. Ведь ни одна из указанных статей расхода не увеличилась с 2018 г. более чем в 1,75 раза, в то время как тариф предлагается поднять как минимум втрое. Хочется, чтобы украинцам предоставили расчеты», - заявила Котенкова.
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Как сообщала Politeka, ранее Котенкова заявила, что скоро платежек за коммуналку станет еще больше.
Она также рассказала, кому власти собираются урезать зарплаты.