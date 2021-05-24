Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, в чем подвох в пересмотре властями прожиточного минимума, и объяснила, почему жизнь согласно предлагаемым суммам больше похожа на выживание, чем на справедливость.

Она рассказала, что по сообщению премьер-министра, правительство работает над утверждением «справедливого» прожиточного минимума.

«Правда, что такое в понимании премьера «справедливый» прожиточный минимум, нам пока не сообщают. Но слово «справедливый» как-то мне режет ухо, если честно. Сразу чувствуется во всей этой истории какой-то подвох. Думаю, что эта самая справедливость будет уж очень отличаться, если смотреть со стороны премьера и со стороны простого украинца», - считает Котенкова.

Она отметила, что изначально прожиточный минимум был привязан к потребительской корзине, под которой чиновники понимали набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, которые должны удовлетворять жизненные потребности человека в течение одного года. Таким образом, объясняет Котенкова, прожиточный минимум – это условная сумма товаров и услуг, потребляя которые, по мнению чиновников, можно нормально жить, и для каждой категории населения этот прожиточный минимум разный.

«Как же нам предлагают нормально справедливо жить? И так, украинцу, который живет на прожиточный минимум, предлагается покупать в год не больше шести пар трусов, пальто и костюм – раз в семь лет, ну и в том же духе. Да еще к рассмотрению принимаются самые дешевые товары на потребительском рынке», - заявила Котенкова.

В то время как во всем мире потребкорзина формируется на основании изучения реальных потребностей населения, и уже исходя из ее стоимости устанавливается прожиточный минимум, у нас все поставлено с ног на голову, добавила журналистка.

«В Украине потребкорзину вообще предпочитают не менять, а если и меняют, то основная задача – уложиться в рамки действующего прожиточного минимума, который на сегодня составляет мизерную сумму в чуть больше двух тысяч гривен. Поэтому вот такая справедливая жизнь по-простому называется выживанием. То есть к реальной жизни этот прожиточный минимум имеет очень отдаленное отношение», - резюмировала Котенкова.

Напомним, Котенкова заявила, что людей старше 50 не особо хотят брать на работу.