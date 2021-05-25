В своем блоге «Честный взгляд на экономику» эксперт и экономист Алексей Кущ предположил, что создание своего восточноевропейского хаба позволит Украине переиграть ситуацию в свою пользу.

Ведущий объясняет, что газопровод - «Северный поток-2» или украинская газотранспортная система - это лишь металлолом, который приобретает какое-то значение только тогда, когда по нему идет транзит газа.

«С помощью экономических методов конкуренции, привлекая системных европейских операторов, которые наполнят наш газовый хаб, закупая газ у России без участия наших чиновников, Украина сможет использовать преимущество нашей газотранспортной системы и наличия подземных газовых хранилищ», - утверждает Кущ.

По его мнению, создание такого хаба вполне сможет переиграть ситуацию с «Северным потоком-2» и «Турецким потоком» в пользу Украины. Экономист подчеркивает, что это не санкционные ограничения, а чистая конкуренция. Он объясняет, что украинский газопровод в противовес обходным будет загружен, если в этом, конечно, будет выгода игроков газового рынка.

С другой стороны, Кущ отмечает, что в таком случае Украине при власти нужны люди с государственными позициями. В пример он приводит судебный процесс с Газпромом в Стокгольме, когда учитывались только личные интересы.

«Потому что можно было в досудебном порядке урегулировать спор с Газпромом и не получить три миллиарда выигрыша по арбитражу, которые мы уже проели за год, но сохранить транзит, путем создания украинского восточноевропейского хаба», - объясняет эксперт.

По его словам, в таком случае удастся также и сохранить транзит, хоть на уровне 100 млрд кубов в год, а 3 млрд долларов ежегодно получать за логистическую транспортную ренту. Кущ даже иронизирует, что между 3 млрд ежегодно и разовой суммой выбор очевиден, но если речь идет об адекватных политиках. Он отмечает, что украинские чиновники выбрали другой вариант, учитывая то, что с разовой суммы можно получить бонусы.

Напоминаем, Кущ заявил, что обходной характер российских газопроводов начал складываться уже давно.

Ранее Politeka сообщала о том, что Кущ назвал украинский газопровод символом власти политических элит.