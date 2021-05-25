В своей программе «Контрольный удар» политолог Максим Яли объяснил, в чем заключается провальность украинской программы по добыче газа, и заявил, что она вполне могла бы нивелировать те негативные последствия для Украины, к которым приведет Северный поток-2.

Яли напоминает, что ожидать новые американские санкции против строительства Северного потока-2 не стоит, ведь администрация президента США отказалась от этого. «Главы управляющей строительством компании «AG» Варнига, который, если посмотреть его биографию, является давнишним другом Путина и его кума», - добавляет эксперт и отмечает, что он еще и бывший агент восточногерманской разведки «Штази».

Как говорит политолог, ранее санкции били по России, а теперь их отсутствие ударит по Украине, в том числе по ее газотранспортной системе и энергетической безопасности. Тем не менее, он не перекладывает вину за это на кого-то другого, а, наоборот, обвиняет саму Украину.

Ведущий акцентирует внимание на том, что за 5 лет уже вполне можно было найти альтернативу российскому газу и стать независимым государством в этом плане. Тем не менее, как говорит Яли, Украина и в дальнейшем покупала российский газ, правда, с помощью фирм «прокладок», при посредничестве Словакии.

«Увы, эта программа по увеличению добычи газа была полностью провальная», - заключает он. Яли напоминает, что правительство Гройсмана утвердило эту программу еще в далеком 2016 году. Эксперт также называет точные цифры: согласно заданию госкомпании должны были увеличить добычу газа с 14,5 до 20 миллиардов кубов.

«В 2020 году мы закончили показателем, я имею ввиду Укргаздобычу, в 14,15 млрд кубов газа, что было на 5% меньше, чем в 2019 году», - отмечает политолог. Итак, говорит он, программа провалилась, а отвечал за это Коболев, уже бывший глава Нафтогаза. В то же время Яли не отрицает вины Наблюдательного совета компании: вместо контроля за реализацией программы он подавал вполне положительные отчеты.

Напоминаем, Яли заявил, что Путин не пойдет на полномасштабное наступление до встречи с Байденом .