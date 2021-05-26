В Киевском транспорте всегда висит куча рекламы, которая должна приносить существенную прибыль, но, судя по состоянию нашего транспорта, эта реклама висит бесплатно. Такую тему проанализировал председатель комитета по вопросам ЖКХ, экологии и энергосбережения Олег Попенко в программе блогера Екатерины Павловой «in kyiv» на Youtube.
«К сожалению, «Киевпастранс» не получает ни копейки за рекламу, которую он размещает. Реклама - это сотни миллионов гривен, идущих в бюджет Киева вместо того, чтобы эта реклама была компенсатором закупки транспорта и модернизации. Все средства от рекламы идут в местный бюджет. Это одна из главных ошибок, которая существует при формировании местного бюджета», - акцентировал он.
Попенко считает, что средства от этой рекламы должны быть направлены на предприятие, чтобы оно могло реализовывать свои проекты, и все вопросы решаются в системе местного бюджета и там же решается, куда и на что лучше направить эти средства.
«В большинстве стран мира такие средства аккумулируются для того, чтобы модернизировать транспортную систему города. Когда мы приезжаем в европейскую столицу, то видим современный транспорт, трамваи, пути и все это работает. Отлаженная система, когда ты можешь через GPS навигатор выстроить себе маршрут, и главное, что ты четко и вовремя доезжаешь», - подчеркнул он.
Попенко резюмировал, что когда ты садишься в нашу маршрутку, ты волнуешься не за то, когда ты доедешь, а за то, останешься ли ты жив. Поэтому, он считает, что вопрос рекламы является очень важным и должен быть пересмотрен, это способ, которым предприятие должно себя обеспечивать.
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Напоминаем, Politeka сообщала со слов Головко, что проблема многих публичных пространств Киева - они делаются для красивой картинки.
Также ранее Павлова рассказывала, что прибрежные зоны включают в активную жизнь мегаполисов по всему миру.