В программе блогерки Екатерины Павловой «in kyiv» председатель комитета по вопросам ЖКХ, экологии и энергосбережения Олег Попенко заявил, что ни одно повышение цен на проезд в общественном транспорте не сможет решить главных проблем города
По мнению Попенко, украинские чиновники не могут понять одну простую вещь: рост тарифов не приведет к модернизации транспорта. Эту практику, отмечает он, не использовала еще ни одна страна в мире.
«Поднимая тарифы без плана и стратегии, мы не решим вопрос модернизации», - предупреждает эксперт. Попутно он вспоминает, как в 2018 году решили поднять цену на общественный транспорт - 8 гривен вместо 5. Попенко отмечает, что тариф вырос более, чем на 50%, но никаких положительных изменений не было.
Итак, гость программы делает вывод, что ни одно повышение тарифов не может решить главных проблем. В этом контексте он предлагает скорее ставить вопрос о бюджете государства и города в частности и об участии общественности.
Тем не менее, спрогнозировать развитие ситуации в случае очередного повышения тарифов Попенко не может. «Большинство людей перестанут пользоваться общественным транспортом. Поднятие тарифов на проезд до 20-25 гривен - это точно дорога в никуда», - заключает он.
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