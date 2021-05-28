Чем для Украины закончится встреча Байдена с Путиным? Свое мнение по этому поводу высказал политолог, правозащитник и общественный деятель Михаил Чаплыга в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» .

«Я думаю, что дальше будет все очень плохо для нас...» - рассуждает эксперт о предстоящей встрече президентов США и РФ.

Он объясняет, что разговор так или иначе коснется Украины, но сама Украина в обсуждении не участвует. «Когда что-то происходит без нас – после этого мы остаемся то без ноги, то без руки. Дай Бог, чтоб остались хотя бы с головой», - иронизирует Чаплыга.

Политолог также отрицает любые надежды на защиту Байдена: будут обсуждать интересы не Украины, а России и Соединенных Штатов.

Попутно Чаплыга комментирует и вообще ситуацию в мире. В своих рассуждениях он обращается к Китаю, стране, которая может много продать и много купить. А в этом контексте, отмечает политолог, нужны логистические коридоры, в частности, «Шелковый путь». Отвергая любые предубеждения в его отношении, эксперт объясняет, что это - водные артерии, космос и спутники, воздушные и наземные коридоры.

Это все, объясняет он, масса проектов, а потому «Шелковый путь» должен прокладываться через территорию Украины. «Представляете, Украина должна была стать Эльдорадо. Вы что думаете, русские просто так 15 млрд Януковичу предлагали? Нет… Это копейки были», - заключает Чаплыга.

Напоминаем, Чаплыга объяснил, почему люди меняются, когда достигают определенных высот .