В программе Руслана Бизяева «Культ личности» шеф-редактор аналитического издания «Хвыля» Юрий Романенко подробнее рассказал о второй украинской республике, о предпосылках ее возникновения, настроении и намерениях. Как он говорит, тогда кризис в СССР перешел в свою предельно глубокую фазу, а украинцы и приблизительно не понимали, как выглядит капиталистический мир за рубежом.

«Появлялись листовки, что Украина – как Франция», - вспоминает эксперт. Тем не менее, как он говорит, в таких красивых заявлениях замалчивалось, что эта новая Франция также и часть СССР, огромного хозяйственного комплекса.

В то же время Романенко обращает внимание, что стандарты СССР не соответствовали мировым стандартам, а потому стать частью мирового рынка было не так просто. Поэтому, объясняет он, в дальнейшем и Украине, и другим бывшим республикам пришлось потерять кластеры экономики. «Полетели вниз сложные отрасли, многие из которых были неконкурентны на внешних рынках. А те, что были конкурентными, туда не пускали», - рассказывает шеф-редактор. По этому поводу он даже иронизирует: Украина хочет вывести в Европу свой Ан-70, но там уже есть свой Airbus 400.

Также эксперт исключает возможность Украине внезапно выйти на другой уровень развития, как это удалось другим странам. «Украина должна была в 1991 году повторять шаги Польши или Чехии, или стран Балтии, но это было невозможно, в том числе по причине большой связности советских экономик», - объясняет он.

Попутно Романенко вспоминает, что еще в советской Украине ему выпало жить в харьковском городке, где простиралась ветвь крупнейших химических заводов. И вот там, рассказывает он, происходила ненормальная ситуация: в будни люди работали на заводе, а на выходных - продавали с него хлорку и порошок или обменивали на что-то другое.

Напоминаем, Романенко рассказал о переделе собственности в Украине и бартерной экономике на заре «дикого капитализма».

Ранее Politeka сообщала о том, что Романенко прокомментировал негласный коррупционный договор элиты с государством в независимой Украине.