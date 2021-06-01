Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, как будут меняться пенсионные выплаты летом и рассказала, какими будут минимальная и максимальная пенсии для украинцев.

Она напомнила, что изменят прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан, в результате чего минимальная пенсия вырастет на 85 грн и составит 1 854 грн. Соответственно, отмечает журналистка, те, чья пенсия начислялась от заработной платы, в пять раз превышающей среднюю, получат прибавку 850 грн.

«Одновременно вырастут надбавки лицам с инвалидностью, которые пострадали в результате войны, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Также вырастут пенсии за особые заслуги. Все запланированные правительством пересчеты выплат проводятся автоматически и не требуют личного обращения пенсионеров», - говорит Завальнюк.

В результате, объясняет журналистка, величина пенсионных выплат в Украине будет варьироваться от минимальной, которая не может быть меньше прожиточного минимума, а прибавка за дополнительный стаж составляет 1% от него, до максимальной, которая составит не больше десяти прожиточных минимумов. Завальнюк отметила, что сейчас максимальная пенсия достигает 17 690 грн, а в июле составит 18 540 грн. Из этого правила есть исключение для судей — размер их выплат не ограничен, добавила она.

«Следующее повышение выплат запланировано на 1 октября. Оно коснется пенсионеров в возрасте 75−80 лет, которым будет установлена месячная доплата к пенсии в размере 400 грн. Очередной пересмотр прожиточного минимума и связанных с ним пенсионных выплат произойдет 1 декабря. Минимальная пенсия повысится до 1 934 грн, а максимальная до 19 340», - отметила Завальнюк.

Ранее Politeka сообщала, что Завальнюк рассказала о проблемах пенсионных накоплений.

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