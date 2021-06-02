В программе политолога Тараса Загороднего «Знай наших» эксперт и экономист Алексей Кущ заявил, что вполне возможно создать трехсторонний национальных проект, в который бы входили Украина, Катар и Турция.

Эксперт рассказывает, что этот проект касается покупки у Катара сжиженного природного газа, тем более, что страна имеет и флот для его доставки. «Мы заинтересованы в том, чтобы этот газ покупать, Украина может построить в Одессе терминал по приему сжиженного природного газа и остается только проблема Босфора», - отмечает он.

Проблему с Босфором Кущ предлагает решить, заинтересовав Турцию в этом проекте в экономическом плане. Он также добавляет, что с Катаром Турция - стратегические союзники, следовательно, никакого конфликта не будет.

Также экономист рассуждает, что, кроме Одесского терминала, Катару можно было бы предложить Одесский припортовый завод, что потребляет больше всего газа и производит больше всего химической продукции. То есть, как объясняет Кущ, Катар должен видеть протекцию со стороны Украины для своего внутреннего рынка удобрений и защиту благодаря пошлинам.

«Тогда бы у них получилась очень длинная цепочка создания добавочной стоимости - газ, производство химических удобрений, минеральных удобрений и продажа на нашем рынке конечному потребителю», - говорит он.

В общем Кущ заключает, что этот национальный проект с привлечением Катара и Турции стал бы капитализацией примерно 2 млрд долларов. Эксперт объясняет, какие преимущества получит Украина с этого проекта: альтернативный источник газа, новый терминал для его приема, 100% загрузки мощности ОПЗ с рабочими местами и налогами, собственные удобрения и химическую продукцию, что означает освобождение от импорта.

Напоминаем, Кущ заявил, что вокруг Украины образуется кольцо из недружественных стран .