Что будет с Беларусью? В своей программе «Контрольный удар» политолог Максим Яли предположил, что можно ожидать окончательной интеграции Беларуси в РФ

Эксперт отмечает, что на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и Брюсселем Александр Лукашенко сейчас не имеет никаких возможностей для каких-то маневров с Москвой.

Попутно Яли вспоминает о встрече президентов РФ и Беларуси на прошлой неделе в Сочи, после которой Путин решил дать транш суммой в полмиллиарда долларов. «Бацька без особого желания, но идет на условия форсированной интеграции с Россией», - убежден он.

По мнению политолога, сегодня можно видеть, как Лукашенко всеми силами пытается сохранить свою репутацию. Тем не менее, он предупреждает о последствиях введения секторальных санкций против Беларуси и ее экономики со стороны Европы и Соединенных Штатов: за год-полтора Россия полностью поглотит Беларусь.

«Дорожные карты финансово-экономической интеграции «союзного» государства разработаны и предоставлены Кремлем еще в 2019 году», - подчеркивает Яли. Тогда у Лукашенко был, как говорит эксперт, спасательный круг, чтобы провернуть маневр от Запада. Тем не менее, он отмечает, что ситуация изменилась. «Посадкой рейса Афины-Вильнюс Лукашенко сам себя лишил торгов с Кремлем», - убежден Яли.

Ведущий утверждает, что уже осенью можно будет увидеть, какое будущее ждет Беларусь. В то же время он сомневается в том, что Европа использует против Беларуси секторальные санкции. А по поводу санкций от США политолог говорит так: у них с Беларусью нету товарооборота, поэтому любые ограничения не дадут результатов.

Напоминаем, Яли рассказал, что Зеленский правильно оценил опасность вторжения России.

Ранее Politeka сообщала о том, что Яли прокомментировал последние действия Администрации Байдена.