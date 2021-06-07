Евроинтеграция однозначно повысит уровень жизни в Украине, но и украинцы будут переезжать туда, где уровень развития еще выше. Так сказал украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» , рассказывая о том, как Украина может развиваться в европейском направлении.

Балашов отмечает, что постоянно идут разговоры о вливании мирового капитала в экономику, о создании выгодных условий производства и выгодных условий потребления в Украине. «Если условия будут созданы – сюда хлынут деньги. Обычно об этом говорят все политики, но не говорят как», - рассуждает он.

Гость программы обращает внимание на то, что многочисленные подсказки иностранных институтов выгодны только им. Он объясняет, что деньги в мире распределены не поровну, а золотой миллиард - это Центральная Европа. Сюда, говорит политик, и сходятся все денежные потоки, а сам процесс не остановить.

«Потому что мы строим страну для них и им нужна ещё одна европейская страна. Во-первых, это конечно для безопасности, потому что границы отодвигаются туда к России. Сегодня Украина становиться барьером», - утверждает Балашов. По его мнению, Европа ожидает спокойную Украину, в которой дороги - хорошие, а правительство - надежное, берет кредиты и строит выгодные условия корпорациям.

Предприниматель предупреждает, что, несмотря на наличие корпораций, рабочих мест и высоких зарплат, украинцы просто поедут в другие государства, более развитые и выгодные.

Напоминаем, Балашов заявил, что он поддерживает евроинтеграцию, поскольку она лучше, чем олигархический строй .