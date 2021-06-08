Украина нуждается в новом Налоговом кодексе. Так сказал председатель Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе в программе «Особистість» с Сергеем Дойко, добавив, что сейчас только 10% всех компаний добросовестно платят налоги

Гость программы утверждает, что в Украине многие уклоняется от уплаты налогов, добросовестно же их платят далеко не все. «К сожалению, не все... Я по сегодняшний день сторонник идеи принимать новый Налоговый кодекс. Либеральный, с низкими ставками, с меньшим количеством налогов», - отмечает он. Что ни говори, но Катамадзе стоит на позиции, что Налоговый кодекс Украины требует системных изменений.

В то же время он говорит, что лично занимался этим делом, ездил по Украине и общался с различным бизнесом, а потому может делать свои выводы. Так вот, Катамадзе опровергает утверждение о том, что уклонение от налогов - часть украинского менталитета. С этим утверждением он категорически не согласен. Вместо этого председатель Ассоциации налогоплательщиков предлагает в этом контексте говорить не столько о менталитете, сколько о правилах, которые определяет государство.

«Последние 6 лет, вдумайтесь, мы говорим о том, чтобы заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал», - подчеркивает он. Катамадзе выражает искренние надежды на принятие этого закона, но и негодует из-за такой отсрочки. По случаю он вспоминает опыт соседних стран, в частности Польши, которая уже имеет налог на распределенный капитал.

Попутно Катамадзе комментирует и современную ситуацию в стране: только 10% компаний добросовестно платят налог, а 90% - уклоняются от налогов, прибегая к оптимизации. Он сообщает, что на момент 1 января 2020 из-за оптимизации государство потеряло налогов на сумму в более, чем 1 триллион 20 миллиардов гривен.

«Посчитайте, 18% сколько это. Более 240 млрд грн. Это не означает, что это криминал. Это означает, что за счет того, что просто так написан Налоговый кодекс, есть возможность оптимизировать. Но оптимизация означает, что в казну не дошли деньги», - утверждает председатель Ассоциации налогоплательщиков.

Напоминаем, Катамадзе рассказал о штате БЭБ и зарплатах сотрудников.

Ранее Politeka сообщала о том, что Катамадзе рассказал, что Украине делать с теневой экономикой.