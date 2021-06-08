Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказала о том, где действуют и где в ближайшее время откроются центры поддержки предпринимателей Дия. Бизнес. Разговор шел об Офисе по развитию предпринимательства и экспорта, который заработал недавно.

«Раньше он работал как экспорт-промоушн офис. Ранее это учреждение подчинялась Минэкономики, теперь оно перешло под опеку Секретариата Кабинета Министров. Сейчас произошло переименование, расширение полномочий. Теперь он заработает на 100 процентов мощности», - обещает Ионан.

Кстати, проект Минцифры Дия. Бизнес также будет передан непосредственно в этот офис, поскольку мы хотим именно там сосредоточить усилия и максимум проектов для малого и среднего предпринимательства, отмечает она.

«У нас есть центр поддержки предпринимателей Дия. Бизнес, фактически это направление инфраструктуры поддержки предпринимателей. В прошлом году мы открыли четыре таких центра: это Харьков, Николаев, а также центр поддержки молодежного предпринимательства на базе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, и пилотный проект - консультационный центр в Черкассах. А в этом году мы открываем, как минимум, семь таких центров, но планируем дойти до пятнадцати», - говорит Ионан.

Одиннадцатого июня состоится открытие такого центра в Одессе, потом Ужгород, Кременчуг, Полтава, Кривой Рог и Буча.

«И еще несколько городов: Львов, Запорожье, Тернополь, Мариуполь. Днепр в работе, как раз очень много запросов именно отсюда, а также из Житомира. Но это все определенный процесс, поскольку центры открываются без государственной поддержки. Центры функционируют как неприбыльные общественные организации, которые открываются при поддержке преимущественно бизнеса, а также международных доноров», - объясняет Валерия Ионан.

Напомним, пока не было кризиса, отсутствие кредита никого не волновало, но сейчас бизнес задыхается без оборотных средств, - Бизяев.

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