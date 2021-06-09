В программе «Суть событий» для канала Знай.ua журналистка Любовь Завальнюк сообщила новости в пенсионной сфере, в частности по поводу пересчета пенсий, а также рассказала, как в Пенсионном фонде анонимно борются с коррупцией.

«О борьбе с коррупцией: кто кого или в бой идут одни старики - пенсионеры против коррупционеров. В Пенсионном фонде завершается спецоперация «настучи на взяточника», которую запустили еще 1 июня», - сообщила Завальнюк.

Она объяснила, что если сотрудники Пенсионного фонда стали участниками коррупционной схемы, украинцы могут абсолютно анонимно сообщить об этом, не выходя из дома. Для этого нужно быть застрахованым, либо получать социальные услуги, либо быть социальным партнером, главное - быть зарегистрированным в Пенсионном фонде, добавила Завальнюк.

Журналистка также отметила, что для анонимного анкетирования не нужно никуда выходить: все происходит онлайн, и для анкетирования не нужно указывать свои личные данные. Также Завальнюк рассказала о пересчете пенсий.

«Пенсионный фонд уже пересчитал пенсию для работающих пенсионеров. Налоговая служба уже подала отчеты о первом квартале этого года и уже на этой неделе пересчитали пенсии 633 тысячам из них 313 тысяч получат увеличение пенсии на 193 гривны», - говорит журналистка.

По ее словам, пересчет проведен только лицам, которые после предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа или менее 24 месяцев страхового стажа, при условии, что после предыдущего перерасчета прошло не менее двух лет.

«Несмотря ни на что наша власть не сдается. И работает над второй вертикалью пенсионной системы - накопительной. На этой неделе будет заседать рабочая комиссия, которая уже сформирована», - также отметила Завальнюк.

Ранее Завальнюк сообщила, что условия получения и оформления субсидии стали более строгими.

Как сообщала Politeka, Балашов заявил, что чтобы не быть обреченным на бедную старость, надо еще в трудоспособном возрасте сформировать капитал.