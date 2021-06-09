Рост цен на сырьевых рынках помогает экономике Украины держаться на плаву.

Об этом рассказал политолог Руслан Бизяев журналистке Любви Завальнюк на канале Руслана Бизяева в проекте «Развилка» на YouTube.

«Украину пытаются использовать как инструмент для решения своих задач. И пока мы будем находиться в качестве инструмента в мировой геополитике, мы будем становиться беднее, слабеть и нас будут использовать все, кому не лень. А люди просто отсюда будут уезжать, поэтому пока здесь не возьмутся за голову, никто ничем не поможет», - сказал он.

Бизяев считает, что при этом в данный момент наша экономика попала в очень хорошую полосу за счет роста на сырьевых рынках, поэтому этот год она пройдет неплохо, если ничего не поменяется. А вот со следующего года будут проблемы, уверен он, потому что цены на энергоносители догонят цены на наш экспорт.

«Сейчас во всем мире очень дорожают цены на продукты питания и практически до исторических максимумов поднялись цены на железную руду, но при этом подтягиваются цены на энергоносители, повышаются налоги и со следующего года могут начаться проблемы, которые пока решаются с помощью займа под космические проценты», - подчеркнул он.

Бизяев сообщил, что наша экономика сейчас выглядит как кусок замороженного сала - вкусный, но съесть нельзя.

«От сюда и проблемы, если посмотреть на первичные признаки, то доллар упал и по этим показателям можно сказать, что гривна укрепляется, но ведь это же не так», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что судя по последним заявлениям Пескова, Россия не собирается признавать «ЛДНР».

Также ранее Бизяев заявлял, что власти постараются держать баланс и не допускать земельных монополий.