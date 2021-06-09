В Украине нет контроля за тем, что выращивается на полях. Об этом рассказал народный депутат от партии «Слуга народа» Алексей Устенко журналистке Любови Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube

«На одном и том же поле много лет подряд выращивается одна и та же культура – это убивает землю, делает ее неплодородной и непригодной для следующих поколений. Если это будет своя земля, а не в аренде, то культура выращивания изменится. Плюс к этому можно будет привлечь инвестиции в орошение, ведь в Украине есть большие перспективы в орошении», - сказал он.

Устенко считает, что юг Украины уникальный, там шикарный чернозем, очень много солнца и есть источники воды. Но для того, чтобы земля орошалась, там нужны инвестиции, уверен он, но для того, чтобы люди вкладывали туда деньги – они должны понимать, что это останется им и их детям, и внукам.

«Люди должны быть уверены, что земля будет их активом, а не так, что они вложились, а через пять лет договор аренды закончится, придет новый арендатор и будет пользоваться тем, во что они вкладывались. Конечно, в этом плане заработает все по-другому с выращиванием тех же овощей, садами и другими культурами, где у нас большой потенциал», - рассказал он.

Устенко сказал, что в Украине одни из самых больших запасов лития, а это то из чего сегодня делаются электромобили, есть и много других полезных ископаемых.

«Есть неразведанные залежи нефти и газа, а мы упираемся очень часто в то, что получив лицензию на добычу, землю ты получить не можешь, соответственно добывать не можешь и это очень ограничивает возможности», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Загороднего, что государство в земельных отношениях должно регулировать в первую очередь какие-то минимальные требования.

Также ранее Марчук рассказывал, что аграрии тоже были активными участниками программы поддержки малого и среднего бизнеса.