Вариант с захождением иностранных инвесторов в украинскую ГТС обговорил юрист, аналитик Андрей Вигиринский в программе блогера Мирославы Бобровской «А как на самом деле» на Youtube

«Пусть немцы спокойно заходят долей в нашу трубу, но получают ее не бесплатно, а параллельно за два года до вхождения капитала наших инвесторов операторов газотранспортных систем, подписать с РФ долгосрочный контракт на 10-20 лет на прокачку газа объемом 40-50 миллиардов кубов в год с передачей этого газа на восточные границы», - сказал он.

Вигиринский рассказал, что важно подписать контракт до вхождения инвесторов, потому что если ты входишь в бизнес рабочий, который имеет фиксированный объем и понимание прибыли на десять лет, то это прибыльный бизнес. А если ты входишь через три года, считает он, когда контракта на транзит нет, просто в металлолом, то он стоит копейки.

«Мы забываем об очень важном факторе, наша газотранспортная система изношена на 80% и это из последнего материала аудита. А это значит, что нужно вложить в ГТС минимум десять миллиардов долларов, чтобы ее модернизировать. И мантры по поводу того, что у нас водород будет в трубе - это чушь, потому что есть исследования на отраслевых ресурсах о том, что водород по трубопроводному транспорту, который гоняет газ, может быть использован только в тех трубах, которые вводились в эксплуатацию в течении последних 3-5 лет», - подчеркнул он.

Вигиринский сообщил, что в таких трубах используются более современные материалы и технологические решения позволяющие заменить одно вещество другим.

«Наша ГТС нуждается в полной модернизации, денег в эту модернизацию не вкладывали, значит могло предполагаться то, что ГТС будет пустая», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бужанского, что ещё полтора года назад он ожидал, что Порошенко предстанет перед судом за все вопросы, которые накопились к нему.

Также ранее Бужанский объяснял, что закрыв заводы, власть ударит не по олигархам, а по украинцам.