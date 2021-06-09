В программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк народный депутат от партии «Слуга народа» Алексей Устенко заявил, что в течении всего периода независимости в Украине была не земельная реформа, а лишь ее имитация.

Гость программы утверждает, что фактически Украина имеет земельный рынок: это 4 млн гектар земли, что распаеваны под личное сельское хозяйство. «На нее не распространяется мораторий и ее можно покупать и продавать. Плюс те «замечательные» схемы с паевой землей, которую нельзя ни покупать, ни продавать», - добавляет Устенко.

Попутно он объясняет, как в Украине работали схемы продажи земли: по договорам мины, аренды на 49 лет. В то же время депутат подчеркивает, что у старших людей часто покупали землю практически за ничто.

По его мнению, проблема заключается в том, что Украина в течение всей своей независимости так и не имела цивилизованного земельного рынка и нормальных механизмов продажи земли. Устенко отмечает, что в Украине так же, как и в Беларуси, Конго, Северной Корее, Таджикистане и Венесуэле просто нет земельной реформы. Эта пятерка, замечает депутат, это неразвитые страны, чьи экономики остались далеко позади.

«Поэтому, конечно же, эта реформа важна и будет воплощена нашей командой», - констатирует Устенко.

Напоминаем, Устенко заявил, что украинская власть не контролирует, что выращивается на полях.

Ранее Politeka сообщала о том, что Загородний предупредил, что земля может стать триггером для протестов.