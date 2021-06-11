В программе эксперта по международной и внутренней политике Юрия Романенко «Романенко. Беседы» украинский политтехнолог Сергей Гайдай объяснил, что президента должны окружать те люди, что действительно хотят изменить Украину к лучшему.

Как говорит Гайдай, часто правильные идеи выражает тот, кто совсем не удобен власти: он не скажет то, что от него хотят услышать. «Будут говорить правду, когда ты совершил неправильное действие», - подчеркивает он. В пример эксперт приводит то, как советуют убрать из команды Гетманцева, ведь из-за него экономика не развивается.

Также гость программы затрагивает тему налогов. Он утверждает, что результатом снижения налогов стал рост экономики в тех странах, где приняли соответствующие меры. В то же время он критикует утверждение, что все должны платить налоги. По мнению политтехнолога, оно ошибочное, хоть и кажется правильным.

«Я как предприниматель посчитал, сколько за прошлый год заплатил налогов, без учета того, что я плачу помимо налога на предпринимательство», - говорит Гайдай. Таким образом, эксперт утверждает, что двум компартиям, где он соучредитель, пришлось за год выплатить налогов на сумму 800 тысяч гривен.

Также Гайдай возмущается из-за того, куда идут налоги. Он считает, что на эту сумму можно было бы давно уже сделать дороги и предприниматели имеют право это требовать. А дороги в Черкасской области политтехнолог описывает как такие, что пережили артобстрел. «И почему до сих пор есть госслужащие, которые хамят в любом учреждении, где государственный сервис, который должен быть на деньги за уплаченные налоги?», - возмущается Гайдай.

Напоминаем, Гайдай заявил, что Ющенко хотел войти в историю .