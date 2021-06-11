Украинцев нагружают проблемами, которые вообще не должны их интересовать. Это признаки энергетической бедности, о которой в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал эксперт по энергетике Андрей Закревский.

«Ты не должен задумываться о доступности сервиса. У нас ты должен это делать постоянно. А там, где нет заборов – выгодней шлагбаум поставить и на этом заработать. Это мафиозная рентная экономика, или поповская, когда десятину с тебя берут за то, что ты не должен вообще делать. Энергетическая бедность начинается с того момента, когда ты думаешь о доступности ресурса, который можешь брать», - говорит Закревский.

Второй момент заключается в том, насколько либерализирован рынок.

«Когда ты можешь расти от малого к большому, не думая до определенного момента ни о чем. У нас это «не думая ни о чем» заключается в том, что днем ты думаешь о дневном тарифе, а ночью – о ночном. А двенадцать часов ты не думаешь ни о чем. Ты быстро упираешься в потолок и иногда не знаешь, откуда тебе залетит в этом потолке, кто там будет следующий», - отмечает эксперт.

Много препятствий создает Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ).

«Это катастрофа, когда газовая скважина дает газ, все сделано, но ты не можешь подключиться к магистральному газопроводу документально. У тебя солнечная станция, которая дает электроэнергию. Но ты не можешь подключиться, потому что ГАСИ не дает разрешение. На ровном месте эта штука возникает. Это бутылочные горлышки, которые управляют всем», - делает вывод Закревский.

Напомним, Романенко рассказал, почему Китай стал более приоритетным партнером, чем США.

Ранее Politeka сообщала о том, почему нам нужно перестать мыслить рамками старого глобального контекста.