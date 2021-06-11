Предприниматель и политический деятель Геннадий Балашов в программе “Суть событий” с Любовью Завальнюк рассказал, что Украина пытается подражать Европе, перенимая ее налоговую систему, но с европейскими налогами подняться не получится.

“Надо людям понимать, что государство Украина пытается стать европейским. Так как украинцы обычно подражатели, мы пытаемся подражать европейцам - мы пытаемся их налоговую систему применить у себя. Забывая о том, что многие из нас живут еще в пещерном веке, некоторые в трипольской культуре, а некоторые уже в городе живут. Но все мы очень бедные. И с налогами французскими мы просто не поднимемся”, - сказал Геннадий Балашов.

Он отметил, что во Франции во время колониальных войн отменили налоги. Таким образом, они вначале разбогатели, а потом обложили налогами людей.

“У нас вначале обложили налогом, а потом ждут: разбогатеют они, или нет. Нет, не разбогатеют. Потому что государство пытается превратиться в европейское государство. Когда мы превратимся в европейское государство для европейцев - у нас будут великолепные дороги, у нас будет отличная полиция, у нас будет отличное здравоохранение, у нас будет отличный государственный аппарат, будут нищие люди. Нас останется 20 миллионов и по этим дорогам украинцы уже ездить не будут”, - добавил Балашов.

По его словам, для того, чтобы стабилизировать ситуацию - нужно сделать на территории Украины свободную зону для ведения бизнеса.

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