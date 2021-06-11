Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о законопроекте, которым будет введен НДС при продаже новостроек, и объяснила, как это коснется украинцев.

«Наше правительство снова шокирует нововведениями. Совсем скоро мы не только увидим, но и почувствуем на себе новые налоги как для украинцев, так и для бизнеса», - заявила Завальнюк.

Она рассказала, что разработали этот законопроект в Министерстве финансов, и предложили ввести НДС при продаже новостроек. По ее словам, чиновники решили пойти на опережение критических высказываний экспертов и громко проанонсировали, что нововведения не коснутся простых людей.

«Но представители бизнеса, да и мы с вами понимаем, что эти издержки лягут в основу ценообразования и платить за это будут снова покупатели, то есть мы с вами», - заявила Завальнюк.

Журналистка отметила, что этот закон коснется среднего класса. Также, по ее словам, перемены ждут также аграриев, хотя в Минфине клянутся, что простых граждан этот налог не коснется и его будут платить только юрлица.

«По идее эта норма не повлияет на цены на жилье. Но независимые эксперты говорят обратное, что цены на жилье могут вырасти. Ведь если раньше компании, которые продавали жилье после постройки, могли делать скидки за счет своей прибыли, то теперь их цены вырастут. Соответственно, рост цен на первичном рынке потянет за собой цены и на вторичном», - рассказала Завальнюк.

Она говорит, что законопроект коснется и физлиц: для них предусмотрено увеличение ставки налога на доход (НДФЛ) до 18% в случае продажи третьего и последующих объектов недвижимости в течение одного налогового года. Журналистка напомнила, что сейчас за такие операции ставка налога на доходы второго и последующих объектов недвижимости составляет 5%.

«По словам юристов, в результате общий налог при продаже такого жилья будет выше. Потому что, кроме НДФЛ, еще платится 1,5% военного сбора. Итого, если сейчас налог при такой продаже составляет 6,5%, то он вырастет до 19,5%. В министерстве говорят, что эта норма не касается рядовых граждан. Продажа трех и более объектов недвижимости в год — это бизнес?», - говорит Завальнюк.

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