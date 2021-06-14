В Америке борьбу с олигархами начинали с помощью антимонопольного законодательства. Такую тему раскрыл эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Такая же борьба должна была быть и в Украине, а то, что ее нет, свидетельствует о том, что никто реально не собирается бороться с олигархами. К олигархической системе экономики относится прежде всего рентная модель, когда олигархи контролируют ренты и осуществляют так называемое горизонтальное расширение своего бизнеса», - сказал он.

Кущ рассказал, что таким образом они захватывают практически все сегменты национальной экономики, где еще генерируется добавочная стоимость. Получается, что они хотят заниматься практически всем, считает он, от выращивания пшеницы до энергетики и финансов.

«Таким образом олигархи вытесняют с рынка специализированных профильных участников, которые занимались бы этим видом бизнеса гораздо эффективнее, чем эти олигархи. Эти небольшие компании вытесняются, потому что они не могут выдержать конкуренцию с олигархами», - рассказал он.

Кущ объяснил, что конкуренцию они не выдерживают, потому что происходит асимметрия конкурентных механизмов. Они за счет своих денег и дотаций, считает он, которые бросают на смежный рынок, могут задавить и купить любого участника рынка.

«Соответственно, чтобы побороть олигархов, нужно бороться с рентной моделью экономики», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что США активно прибегают к созданию пояса сдерживания Китая, который состоит из цепочки стран.

Также ранее Кущ рассказывал, что США сняли санкционное давление на «Северный поток-2».



