В программе «Суть событий» Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития рассказал о соотношении затрат на коммунальные услуги и продукты питания и объяснил, почему украинцы покупают все более дешевую еду в супермаркетах.

«В последние годы украинцы, к сожалению, выбирают между тем, за что платить в первую очередь, и вообще, за что платить. Можно ли получить продукты в долг? Нет, платишь - получаешь. Можно ли не платить за квартплату? Да, иногда можно. Поэтому в данном случае украинцы в процентах все больше и больше тратят именно на коммунальные услуги. Это происходит уже последние годы, и именно наши выплаты за квартплату и тянут инфляцию больше всего», - пояснил Дорошенко.

По его словам, продукты уже с 2018 года не так существенно дорожают, как коммунальные услуги. Поэтому, отмечает он, если мы будем считать, сколько украинцы тратят, то продукты питания, алкоголь и сигареты и квартплата могут составлять до 70%.

«У нас уже три года опережающими темпами растут коммунальные услуги, и именно поэтому украинцы в том числе покупают все более дешевые продукты питания», - говорит Дорошенко.

В этой связи эксперт вспомнил также о крупных торговых сетях, их состояние и ответил на вопросы относительно прогнозов их развития как важного экономического пласта страны.

«Уже много лет каждый украинский бизнес живет только настоящим. О каких-либо прогнозах говорить просто не стоит. Поэтому, конечно, многие просто завидуют и продуктовым торговым сетям, и аптекам, поскольку все закрыты, а они работают», - отметил Дорошенко.

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