Конкуренция на рынке электроэнергии в Украине такая сильная, что поставщики готовы взять на себя затраты, связанные с непредвиденными ситуациями. Однако в Европе дело обстоит иначе. Об этом в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал эксперт по энергетике Вячеслав Коханов.

«Европа ушла дальше. Там четко отработаны макеты по группам потребителей: парикмахерские, хлебобулочные магазины, это один профиль. Они все включаются в 8.00, работают до 22.00, закрываются и дальше не потребляют. Четкая прогнозированность населения. Ведется четкая база, в которой видно, сколько на бытовой технике добавляется и как этот профиль изменяется от месяца к месяцу, от квартала к кварталу», - рассказывает он.

Новые правила вырабатывают новые привычки.

«Крупные предприятия в Европе обзавелись сторожами, чтобы скидывать лишнюю электроэнергию в накопитель и брать оттуда по необходимости. Соответственно, они пытаются сами себя сбалансировать, потому что цена небаланса в Европе отличается от наших в три – пять раз. Там небалансами и прогнозированием занимаются все: и клиент, и поставщик. Потому что можно не то что не заработать никому, а даже не успеть заложить себестоимость продукции, и ты просто вылетишь в трубу», - рассуждает Коханов.

В Европе занимаются этим все, мы к этому только зреем.

«Чем больше величина проблемы, тем больше мозгов в нее включается. Когда, условно, сейчас это недорого стоит, поставщик думает: «Ладно, я что-то сделаю за клиента». Когда это уже стоит больших денег и поставщик не может с этим справиться, все как один начнут предъявлять требования прогнозирования к клиентам. Потребители у нас прогнозируют себя очень плохо. Всему виной предыдущая история этого рынка, когда это делать было не нужно. И сегодня обучить и заставить персонал это делать, и делать правильно, крайне сложно», - заключает эксперт.

Напомним, цены на электричество для населения могут вырасти так же резко, как это было с тарифами на газ, - Котенкова.

Как сообщает Politeka, ценовая ситуация на энергорынке угрожает стабильности энергосистемы в летний пик потребления - эксперт.



