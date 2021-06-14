НБУ считает, что наша экономика находится в состоянии постоянного перегрева и ее нужно охлаждать с помощью высоких процентных ставок и низкой монетизации. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube

«Делается это для того, чтобы снизить показатель инфляции. При этом НБУ считает, что у нас инфляция спроса, а цены растут, потому что растет потребление товаров. А на самом деле в Украине происходит классическая инфляция предложения. Цены растут не потому что украинцы много потребляют, а потому что высокие и дорогие факторы производства товаров, то есть растет себестоимость и соответственно растут и цены», - подчеркнул он.

Кущ уверен, что политику нужно проводить противоположную, увеличивать денежное предложение и снижать процентные ставки. НБУ должны знать, считает он, что в последние годы в Украине реализуется программа перевода наличных денежных средств в безналичные, поэтому значительно увеличился объем безналичных расчетов.

«Происходит то, что наличные расчеты находятся вне пределах статистики, они в эту статистику как раз и попадают. И именно это соотношение приводит к искаженным данным. Например, человек получал десять тысяч гривен зарплаты, две тысячи ему платили на карточку, а восемь давали наличными, сейчас эта пропорция поменялась с точностью до наоборот», - рассказал он.

Кущ сказал, что НБУ с помощью своих статистических методов охвата информации не может увидеть изменение этой пропорции, он не видит изменение в наличной части, которое человеку платили тогда и сейчас.

«НБУ видит только увеличение безналичных платежей, поэтому они считают, что потребительские расходы этого человека увеличились в четыре раза», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что США активно прибегают к созданию пояса сдерживания Китая, который состоит из цепочки стран.

Также ранее Кущ рассказывал, что США сняли санкционное давление на «Северный поток-2».