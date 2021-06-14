Каким товарам в украинских магазинах грозит подорожание до конца 2021 года? Ситуацию в программе «Суть событий» комментирует глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

«Цена на продукты не зависит от урожая, потому что Украина уже много лет – открытый рынок. Это означает, что мы продаём по одинаковой цене и на внутреннем рынке, и за границей. Если в Украине что-то не выросло, мы можем импортировать продукты по такой же цене. Не хватало нам картофеля – мы его ввозили, не хватало моркови – то же самое. Урожай может повлиять только на цену тех продуктов, которые имеют малый срок хранения, например, ягод», - отмечает гость программы.

Что касается подорожания в прошлом году, то оно, по словам Дорошенко, было вызвано пандемией и изменением климата – в разных странах не хватало то тех продуктов, то этих. Такие же проблемы были и в самой Украине.

«Но в этом году всё нормально – и в стране, и в мире. В одних странах уже выработан коллективный иммунитет, в других прошла полноценная вакцинация. Теперь государствам не нужно закупать зерно впрок, чтобы предотвратить голодные бунты. Так было, например, в Египте. Теперь фактор коронавируса не действует. К сожалению, в этом году продукты подорожали больше, чем прогнозировалось, но вторая половина года обещает быть позитивной», - говорит Алексей Дорошенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он прогнозировал скорое подорожание ряда продуктов, в частности, яиц и говядины.

Также Дорошенко дал совет, как сэкономить на пасхальной корзине.