Для надежности нужно проверять конечного бенефициара негосударственного пенсионного фонда. Об этом рассказала экспертка негосударственной пенсионной системы Ольга Бондаренко журналистке Любови Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«На сегодняшний день информации о добровольных пенсионных фонда уже достаточно много в интернете и ее можно почитать, единственное, что попрошу критично относиться ко всей информации. Потому что у наших людей есть недоверие к финансовым институтам, потому как мы достаточно много уже пережили всех пирамид и систем, которые вызывают у нас это недоверие и осадок ко всему, что есть», - сказала она.

Бондаренко сообщила, что есть много негативной информации и положительной информации, просто надо стараться анализировать, объективно, не впадая в крайности и популистские лозунги. Есть очень много фондов на рынке, которые активно работают, считает она, а если вы видите, что фонд не очень активно работает на рынке, то она бы не порекомендовала его.

«На сегодняшний день такими активными фондами мы организовали ассоциацию негосударственных пенсионных фондов для того, чтобы таким образом саморегулироваться и проповедовать те стандарты работы, какие бы мы хотели, чтобы были в Украине. Негосударственные пенсионные фонды сами хотят чистой и искренней работы, потому что этот барьер недоверия хочется пробить, показывая работу максимально прозрачно», -резюмировала она.

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