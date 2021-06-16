Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, с какими проблемами столкнется Бюро экономической безопасности.

"Если говорить о Бюро экономической безопасности, знаете, меня меньше волнует возможная бессознательное бизнеса, он будет платить, не будет платить. Меня больше все-таки волнует, как будет реализована эта модель. Потому что кадры решают все... Кто будет работать, и как будет работать. Сейчас ведется очень интенсивная такая борьба, среди тех структур, которые должны ликвидироваться. Та же налоговая полиция. Та же экономическая контрразведка в СБУ. То есть, представляете, это тысячи людей, которые завтра будут на улице", - сказал Михаил Непран.

Он отметил, что самой большой проблемой будут люди, которых наберут в Бюро.

"Сейчас, с одной стороны, создается такое Бюро - с другой стороны, идет усиление уголовной ответственности за фискальные преступления. Это не совсем правильно. Потому что, с одной стороны, мы как бы даем конфетку, а с другой вытаскиваем кнут", - добавил Непран.

Как сообщала Politeka, Катамадзе заявил о Бюро экономической безопасности, что очень важно нанимать высококвалифицированных специалистов.

Также Politeka сообщала, что также эксперт обосновал необходимость реформировать украинские правоохранительные органы и создать БЭБ.