Украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, что будет с оффшорами.

«Судя по последнему решению G7, в глобальном смысле оффшоры будут множиться на ноль. Но это время, это сила инерции… Скорее всего, эти деньги будут выводить в какие-то тихие гавани. Я не исключаю, что где-нибудь в Юго-Восточной Азии. Да, это будет дороже, но что поделаешь», - предполагает эксперт.

Также он рассказал, поможет ли налоговая амнистия защитить государство от выведения денег в оффшоры.

«Тот, кто захочет выводить деньги – тот будет выводить деньги. Тем более, давайте не забывать, что вывод капитала отсюда – это ведь танго, которое танцуют вдвоем. Он выгоден и здесь, и там. Это обоюдно выгодный процесс. А если процесс обоюдно выгодный, значит, всегда будут искать лазейки», - говорит Бизяев.

По его словам, законы в Украине пишутся так, чтобы их было возможно обходить.

«Поэтому я здесь глобальной проблемы не вижу для тех, кто захочет выводить капиталы отсюда… Никаких вопросов нет. Налог на выведенный капитал у нас же так до сих пор и не принят», - констатирует он.

Бизяев объяснил, какими методами государство будет находить теневые деньги.

«Фискальные проверки, постоянное декларирование… Будет, я думаю, очень сильно усложнена процедура получения кредита – надо будет кучу справок собрать, надо будет доказать, что это вся собственность, которой ты владеешь. Инструменты на самом деле есть. Другое дело, как они будут работать. Если между этим инструментом и государством будет стоять его величество откат, то, по сути, ничего не поменяется», - сказал блогер.

В то же время он отметил, что нужно дождаться второго чтения этого закона и посмотреть, какие будут поправки.

«Пока что, если мы возьмем его философию, в принципе идея неплохая. Идея правильная, но идея несистемная. У нас очень много законов, которые принимаются, находятся вне системной логики. Если есть теневая экономика – всегда есть коррупция. Скажите, пожалуйста, каким нашим чиновникам и политикам, которые сейчас себя прекрасно чувствуют на откатах, надо рубать сук, на котором они сидят? Надо для проформы принять закон, чтоб поставили галочку. Люди ж разбираться не будут», - резюмировал Бизяев.

Ранее Politeka сообщала, что Бизяев объяснил концепцию Байдена в отношении Украины .