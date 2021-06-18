Почему в Украине так высок уровень теневой экономики, и выгодно ли выводить из тени свой бизнес? Ситуацию в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» комментирует политолог, блогер и бизнесмен Руслан Бизяев.

«На мой взгляд, проще дать откат, чем начинать вести бизнес «в белую». Даже если сумма отката вырастет на 20 процентов, то дешевле заплатить его, чем выдерживать нынешний налоговый пресс и понимать, что он будет расти. А рост неизбежен. Ведь украинский бюджет наполняется из двух источников: это внешние заимствования и повышение налогов. В такой ситуации никакой вменяемый бизнесмен не поверит нашему государству, для которого «кинуть» кого-нибудь – как сигарету выкурить. Да, налоговая амнистия – это важнейшая часть экономической реформы. Но начинать эту реформу нужно с нулевой или минимальной декларации, причём декларировать имущество должны все. А у нас чиновники и политики никакого имущества не имеют, всё мыши съели. В такой ситуации налоговая амнистия – это быстрый бег на месте», - считает гость программы.

По его мнению, если политическая элита страны завтра официально задекларирует всё своё имущество, то получатся два-три государственных бюджета.

«В Украине теневая экономика всегда считалась подушкой безопасности, которая помогала стране пройти пиковые участки кризиса. Так было, например, в 2008 или в 2014 году. Только за счёт неё мы тогда не скатывались в пропасть. А чтобы вывести экономику из тени, государство должно её стимулировать», - подчёркивает Руслан Бизяев.

Ранее, как сообщает Politeka, он отметил, что в России сейчас готовятся к каким-то глобальным сдвигам.

Также Бизяев назвал задачей-максимум «слуг народа» переизбрание Зеленского на второй президентский срок.