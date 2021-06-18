Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал, каким образом можно развить страну. По его мнению, Украине необходим рост капитализации страны.

«Очень важен рост капитализации страны. Вся вокруг нас недвижимость должна дорожать и мы среди неё должны жить. У нас недвижимость должна стоить как в Париже, тогда мы становимся богатой страной, и нас ценят. Сейчас у нас на дне недвижимость, люди, и покупательная способность», - отметил Балашов.

По словам Балашова, покупательная способность не может вырасти без роста цен: когда государство богатеет, цены растут. Как он отметил, чтобы поднять покупательную способность надо увеличить заработок каждого человека по отдельности.

«Надо чтобы больше у людей оставалось, а не у коллективного разума под названием «государство». У них (власти, - ред) в программе нет уменьшения налогов, которые берут с вас», - рассказал Балашов.

По мнению эксперта, когда человек думает о государстве, он должен понимать, что налоги снижены не будут, и государство не будет беспокоиться об его материальном состоянии. Балашов руководствуется либертарианской концепцией и концепцией его партии, которая предполагает, что заработок каждого человека – это главный приоритет.

Напомним, Politeka публиковала слова Балашова, что наш рынок газа пропитан схематозом .