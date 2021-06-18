Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал, каким образом можно развить страну. По его мнению, Украине необходим рост капитализации страны.
«Очень важен рост капитализации страны. Вся вокруг нас недвижимость должна дорожать и мы среди неё должны жить. У нас недвижимость должна стоить как в Париже, тогда мы становимся богатой страной, и нас ценят. Сейчас у нас на дне недвижимость, люди, и покупательная способность», - отметил Балашов.
По словам Балашова, покупательная способность не может вырасти без роста цен: когда государство богатеет, цены растут. Как он отметил, чтобы поднять покупательную способность надо увеличить заработок каждого человека по отдельности.
«Надо чтобы больше у людей оставалось, а не у коллективного разума под названием «государство». У них (власти, - ред) в программе нет уменьшения налогов, которые берут с вас», - рассказал Балашов.
По мнению эксперта, когда человек думает о государстве, он должен понимать, что налоги снижены не будут, и государство не будет беспокоиться об его материальном состоянии. Балашов руководствуется либертарианской концепцией и концепцией его партии, которая предполагает, что заработок каждого человека – это главный приоритет.
Ани Лорак после отъезда Мурата засветилась со своим любимцем: "Такой мальчик красивый"
"Тело направили в морг": несчастный случай произошел с мужчиной в Харькове
"Исчезла в воде": 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги
"Бурак, пожалуйста!": последние минуты жизни погибшей в Турции украинки снимали на видео
"Мама умоляла остаться дома": тела юных украинцев нашли рядом друг с другом, детали трагедии
Напомним, Politeka публиковала слова Балашова, что наш рынок газа пропитан схематозом.
Ранее для Politeka Балашов рассказал, как сделать самое низкое налогообложение в мире.