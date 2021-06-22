Пока люди не поменяют свое сознание и не начнут быть социально ответственными и спрашивать с чиновников, ничего не поменяется. Об этом рассказала эксперт по экономическим вопросам Юлия Глушко журналистке Любови Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«Чем больше обращений людей в департамент какой-либо отрасли, тем хуже работает этот департамент. У нас есть какими критериями определять работу этих отраслей, но это не делается. А не делается это потому, что деньгами выгодно управлять в системе, а из-за этого и получается чиновничья коррупция», - рассказала она.

Глушко считает, что такого рода коррупции происходят, потому что сами люди не спрашивают и не интересуются куда уходят деньги. Сейчас бастуют ФОПы, при этом, считает она, что они даже не интересуются, куда уходят их налоги по их областям.

«Нужно выставлять бюджеты области, районов, мэрии на сайт, где в открытом доступе обязательно должна быть указана заработная плата всех директоров департаментов и с этой информацией должно быть ознакомлено минимум 40% населения. Именно 40%, потому что у нас приходит на выборы голосовать именно такой процент населения от напечатанных бюллетеней», - сказала она.

Глушко уверенна, что после этого если за него проголосует 10% - 15% населения – это и будет показатель того, что он дальше не может занимать свое место или его зарплата должна опуститься до уровня заработной платы региона где он работает.

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