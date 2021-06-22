Экономика – превыше всего. Этот лозунг активно использовали Соединенные Штаты, пока не стали сверхдержавой. Сегодня он, как никогда, актуален для Украины. Об этом в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» заявил бывший председатель Черниговской ОГА, предприниматель и общественный деятель Андрей Прокопенко.

«Мы должны где-то промолчать, где-то выразить свою позицию, но не делать каких-то больших движений, которые могут нанести вред нам. Это связано и с нашей обороноспособности, в первую очередь. Есть Стратегия национальной безопасности, утвержденная Президентом Зеленским. Там приоритеты: усиление способности Вооруженных Сил и устойчивое развитие национальной экономики», - говорит он.

Ведущий добавляет: но как можно говорить об усилении Вооруженных Сил, когда нечем платить?

«Правильно! Мы это должны учитывать. Мы не должны жить просто лозунгами, а обеспечивать обороноспособность. На сегодня военный бюджет Украины – это три процента ВВП. Это очень большой процент, только в России больше - 3,9 процента. Но наши три процента ВВП на оборону по сравнению с польским 1,8 совсем не равнозначны. У нас четыре миллиарда, а в них – двенадцать миллиардов, в три раза больше! То есть за счет большой экономики у них гораздо больше возможностей бюджета для переоснащения армии», - объясняет эксперт.

Если возьмем видение развития Вооруженных Сил, то есть два серьезных приоритеты: переоснащение ВВС и зенитно-ракетных войск, продолжает он.

«Первое требует 300 миллиардов гривен до 2030 года, то есть 10 миллиардов долларов. Это 20 миллиардов гривен в год. Запорожский мост, который достраивается и будет открыт в нынешнем году, стоит три с половиной миллиарда гривен. Зенитно-ракетные войска – это 12 миллиардов в год надо дополнительно. Эти инвестиции необходимы, это экзистенциальный вопрос», - говорит Прокопенко.

Он подчеркивает: но чтобы эти деньги поступили, должна работать экономика.

Напомним, Как воюющая страна может экономить на финансировании Минобороны?