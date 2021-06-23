Если не поменять пенсионную систему, то через 24 года лишь около 70% в возрасте 60 лет смогут получать пенсии, а остальные из-за нехватки стажа останутся без выплат до 63 или 65 лет. Об этом рассказала журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua и сообщила неутешительные прогнозы в пенсионной сфере.

По ее словам, дефицит Пенсионного фонда Украины может достичь 22,9 млрд гривен к концу уже этого 2021 года. Об этом пишет Минсоцполитики со ссылкой на данные прогноза Всемирного банка, сообщила журналистка.

«Также, согласно данным Всемирного банка, женщины более дисциплинированны в уплате пенсионных взносов, чем мужчины; уклонение от уплаты взносов происходит, в первую очередь, за счет занижения зарплат, с которых уплачиваются взносы, а не за счет незадекларированного труда; наименьший уровень участия в уплате взносов по возрастным когортам среди молодежи, которая еще получает образование, и среди людей предпенсионного возраста за счет более раннего выхода на пенсию», - отметила Завальнюк.

По ее словам, наша страна и правительство самостоятельно определяют путь, по которому мы движемся, но, если посмотреть на опыт других стран, нужно понимать, что не все реформы нам подходят. Многие решения нужно адаптировать под население, считает журналистка.

«А теперь что же получается? Если вам, к примеру, 31 год, но официально вы работаете всего пять, на пенсию вы сможете в лучшем случае выйти в 63 года. Чтобы вовремя получить выплату, уже через 10 лет нужно иметь как минимум 35 лет стажа. Такие нововведения предусмотрены уже принятой пенсионной реформой», - говорит Завальнюк.

Она отметила, что тем, кто работает в теневом секторе и без оформления, придется самостоятельно позаботиться о своей старости, а также со временем число пенсионеров вовсе сократится, ведь Демографическая проблема актуальна и не только для Украины, но практически для всех стран Европы.

«У нас же трудности усиливает и теневой рынок занятости. Часть украинцев вообще не платит никаких взносов и работает без оформления. Именно на них и рассчитано новшество. Нет стажа – нет пенсии. Около 30% украинцев на данный момент не выполнили условия по стажу. То есть 70% украинцев в возрасте 60 лет имеют от 27 лет стажа», - рассказала Завальнюк.

По ее словам, в 2027-м требования по стажу увеличатся до 35 лет. И, если ситуация кардинально не изменится, то из них только 45% смогут получить свою пенсию вовремя, отметила Завальнюк. Поэтому, по словам журналистки, сейчас многие стали задумываться, где можно заработать и как возможно сейчас отложить деньги, чтобы в 60 иметь возможность жить, имея не пенсию, а пассивный доход.

Напомним, Завальнюк рассказала об ограничениях в получении субсидии.

Ранее Politeka сообщала, что Павловский рассказал о новой норме, по которой семьи заробитчан остаются без субсидий.