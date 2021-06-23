По всей территории Украины после коронавируса работодатели понизили уровень оплаты труда. Такую тему обсудил руководитель проекта по трудоустройству Алексей Толкачев с журналисткой Любовью Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«Я вас удивлю, но по статистике в 2020 году средняя зарплата по Украине оказалась выше, чем в спокойном 2019 году. Было большое проседание рынка труда во время коронавирусной пандемии, но после этого произошло оживление рынка, люди начали восстанавливать свои бизнесы, начали заново нанимать сотрудников и это привело в отдельных отраслях к существенному росту зарплат», - подчеркнул он.

Толкачев сказал, что логистика и продажи буквально захлебывались, им не хватало людей, поэтому предлагали зарплаты выше. Понятно, считает он, что это и вытянуло средний уровень заработных плат по стране. Но на самом деле, уверен он, картина не такая радужная как по статистике.

«Предприниматели в период пандемии терпели катастрофические убытки и шли на дно. В этих условиях они попросту и сокращали заработные платы, увеличивали нагрузку и просили иногда поработать на энтузиазме. С другой стороны, рабочих мест становилось все меньше во время пандемии и в такой ситуации работодатели могли выкручивать руки, ставя свои условия», - резюмировал он.

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