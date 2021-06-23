До 2045 года следует ожидать не только уменьшения размера пенсии, но и уменьшения количества тех, кто в принципе ее будет иметь. Об этом малоутешительном будущем пенсионной сферы в Украине сообщила журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua, а также рассказала о дефиците, который имеет Пенсионный фонд Украины.

«Как обычно, радоваться нечему», - говорит ведущая о ситуации в стране. Она сообщает, что дефицит Пенсионного фонда только растет, в то же время Всемирный банк делает свои угрозы, а украинцы остаются без пенсионных выплат.

Завальнюк отмечает, что информация о доходах и расходах Пенсионного фонда Украины за январь-май этого года вполне доступна: это 200 и 211 миллиардов гривен соответственно. «Таким образом, дефицит средств ПФУ достиг 11 млрд гривен», - подчеркивает она.

Также журналистка рассказывает, что еще раньше пресса и официальные источники сообщали о доходах Пенсионного фонда суммой в 129 миллиардов гривен, а из госбюджета на пенсионные и другие запланированные расходы выделили 71,1 миллиард гривен. В то же время, говорит она, в этом году размер пенсии вырос на 217 гривен и минимальная пенсия составляет 1769 гривен.

«Ситуация по всей стране плачевная. Пенсионеры не в состоянии прожить на пенсию даже после индексации. Сбалансировать уровень пенсий и уровень жизни сложно, ведь некому наполнять бюджет Пенсионного фонда», - констатирует Завальнюк.

Журналистка отмечает, что молодежь работает преимущественно неофициально из-за высоких налогов и ненадежности пенсионной системы Украины. А тем временем, добавляет она, пенсионная реформа все еще находится на стадии разработки и Кабинет министров только увеличивает пенсионный возраст.

«Картина не очень впечатляет, ведь всем известно, что на 13 миллионов работающих – 11 миллионов пенсионеров. Таким образом бюджет Пенсионного фонда в постоянных убытках», - отмечает ведущая. Также она сообщает о прогнозах Всемирного банка: или Кабинет министров Украины решит эту проблему, или 11 миллионов останутся без пенсии.

Завальнюк рассказывает, что при действующей пенсионной системе через 24 года только 70% 60-летних пенсионеров будут иметь пенсию, остальным же не будет хватать стажа и придется ждать выплаты до 63-65 лет. В то же время дефицит Пенсионного фонда, предупреждает она, уже к концу этого года может составить 22,9 миллиарда гривен.

«Если ничего не менять, будет не только падать размер пенсии - до 20% от зарплаты к 2045 году, но и увеличиваться число тех, кто не заработал на пенсию - до 30% к 2045 году», - констатирует журналистка.

Напоминаем, Завальнюк сообщила, сколько украинцев будут иметь пенсию через 24 года.

Ранее Politeka сообщала о том, что Завальнюк заявила, что Министерство юстиции своим приказом осложнило жизнь должникам.