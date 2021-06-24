Какие последствия будет иметь повышение налогов? В своем блоге экономист Юрий Атаманюк объяснил, что часть рынка и так находится в тени, но повышение налогов приведет к еще более негативному эффекту.

«Ни одно государство в мире не добилось экономического успеха путем увеличения налогового давления на свой бизнес, потому что это как удавка», - подчеркивает экономист. Также он объясняет, что сегодня налоговое поле Украины менее конкурентно, чем, например, Польши, Венгрии и Болгарии, а Эстония и вовсе не изымает налог на прибыль.

Атаманюк утверждает, что повышение налогов отнюдь не отразится на бизнесе или экономике вообще положительно: это не даст пространства для хоть какого-то развития. Тем не менее, говорит он, именно таким путем решило идти украинское правительство и профильный комитет. «Он приводит к тенизации и к дальнейшему охлаждению экономики. Это путь в никуда», - подчеркивает эксперт.

Чтобы не быть голословным, он объясняет все на примере украинского рынка водки, где оборот составляет 30 миллионов бутылок в месяц, но еще его половина остается в тени. Атаманюк отмечает, что только половина месячного оборота этого продукта находится в правовом поле из-за акциза в 25 гривен с бутылки. Итак, говорит он, можно только представить, что будет после увеличения налога. По этому поводу экономист иронизирует: остается только использовать санкции против директоров ликеро-водочных заводов.

«Вначале нужно подумать, почему у нас 50% рынка в тени и как сделать, чтобы тень стала «светом», - отмечает Атаманюк. Он объясняет, что при меньшем акцизе налоги платили бы все и в бюджет поступала ровно та же сумма.

Напоминаем, Атаманюк заявил, что под новый закон об олигархах подпадают тысячи украинцев.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк объяснил, что украинские чиновники не влияют на решения Байдена.