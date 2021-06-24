Бывший глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал об опыте проведения налоговых амнистий в разных странах мира.

«История налоговых амнистий достаточно продолжительная. Оказывается, одна из первых налоговых амнистий (если не первая) в Европе прошла сразу после Второй мировой войны в Швейцарии. Слишком много средств туда загнал фашистский рейх в свое время, и эти деньги надо было каким-то образом отбеливать. И через так называемую налоговую амнистию банки эти деньги отбелили и появилась такая практика налоговых амнистий», - говорит эксперт.

Он отметил, что через налоговую амнистию прошли многие страны мира, а некоторые даже по несколько раз.

«Практически десятки стран прошли через налоговую амнистию. Наши ближние и дальние соседи – та же Россия, Беларусь… Казахстан прошел через 3 налоговых амнистии. Индия прошла за 70 лет через 10 налоговых амнистий. Италия прошла через многие налоговые амнистии», - сказал Макаренко.

По его словам, мировая практика показывает, что налоговая амнистия может быть как успешной, так и безуспешной.

Также он рассказал, сколько денег в украинский бюджет может попасть после проведения налоговой амнистии.

«Минэкономики оценило теневой сектор нашей отечественной экономики (у меня данные за 2019 год, вряд ли что-то изменилось) в 29% ВВП. 29% ВВП страны находится в тени! Михеил Саакашвили, основываясь на данных экспертов, называет цифру 37 млрд теневых денег, которые находятся в теневой сфере. То есть цифры самые разные гуляют», - резюмировал эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что Томенко заявил, что политики должны сдать всю наличку в государственные банки.

Также Politeka сообщала, что Загородний заявил, что Зеленский должен ветировать закон о налоговой амнистии.